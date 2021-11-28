«Кадис» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Кадис» — «Атлетико». Встреча 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Атлетико».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.



«Атлетико» набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис» с 12 очками располагается на 17-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков.