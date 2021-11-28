«Бетис» обыграл дома «Леванте» и поднялся на четвёртое место в таблице Примеры

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 15-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Леванте». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник гостей Шкодран Мустафи, ему ассистировал Энис Барди.
Мустафи открывает счёт в матче:
На 54-й минуте нападающий «Бетиса» Хуанми сравнял счёт после передачи Виллиана Жозе. На 63-й минуте Хуанми забил свой второй мяч в матче, результативную передачу отдал Жозе.
На 78-й минуте Хуанми оформил хет-трик, голевую передачу сделал Набиль Фекир.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Матео Бускетс.
«Бетис» набрал 27 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (7) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков.
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