Ракитич: это лучший «Реал» за два года, чтобы победить, нужно провести идеальный матч

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о предстоящем матче 15-го тура испанской Примеры с «Реалом».



«Я пять раз побеждал на «Сантьяго Бернабеу» с «Барселоной». Такие игры не забываются. «Бернабеу» — невероятная арена, а после реконструкции она станет ещё лучше. «Реал» и его президента следует поздравить с тем, что этот стадион даёт игрокам. Было приятно победить столько раз там с «Барселоной», надеюсь, смогу одержать первую победу с «Севильей». Давно пора, у нас большие планы на этот матч.



Был ли я счастливым на «Бернабеу»? Бывало так, что получал удовольствие, но также случалось, что я страдал. Такие матчи все ждут с нетерпением.



Как могу оценить «Реал»? Это лучшая версия клуба за последние два года, самый сильный «Реал». У них есть опытные игроки и молодёжь, которая хорошо себя показывает. Чтобы победить, нужно провести идеальный матч», — цитирует Ракитича AS.



Матч 15-го тура испанской Примеры «Реал» — «Севилья» состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Севилья» — «Алавес»:

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