Роналду остался в запасе на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «красных дьяволов» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси».



Стартовый состав манчестерского клуба выглядит следующим образом: де Хеа, Теллес, Бейи, Линделёф, Ван-Биссака, Мактоминей, Матич, Фред, Фернандеш, Санчо, Рашфорд.



Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Криштиану Роналду принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.