ЦСКА – «Зенит»: Дзюба начнёт матч на скамейке запасных

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским ЦСКА.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Барриос, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Кравцов, Оздоев, Мостовой, Кузнецов, Дзюба.

Матч состоится сегодня, 28 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Начало игры – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА – «Зенит».

Обслужит игру авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). В роли ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери – Алексей Амелин (Тула).

ЦСКА набрал 24 очка в 15 матчах. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 33 очка за 15 туров.