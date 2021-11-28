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«Монако» с Головиным не смог обыграть «Страсбург»

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Страсбург»
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Сегодня, 28 ноября, в матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретился со «Страсбургом». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 1:1. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и провёл на поле весь матч.

Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте. Гол забил нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти. «Страсбург» ответил своим голом на 48-й минуте. Взятие ворот вновь случилось после 11-метрового удара, который реализовал Людовик Ажорк. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Монако» и «Страсбург» занимают 7-е и 8-е места соответственно в турнирной таблице чемпионата Франции. За 15 туров команды набрали одинаковое количество очков (20).

Франция - Лига 1. 15-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 1
Страсбург
Страсбург
1:0 Бен-Йеддер – 45+1' (пен)   1:1 Ажорк – 48' (пен)
Комментарии
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