«Монако» с Головиным не смог обыграть «Страсбург»
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Сегодня, 28 ноября, в матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретился со «Страсбургом». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 1:1. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и провёл на поле весь матч.
Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте. Гол забил нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти. «Страсбург» ответил своим голом на 48-й минуте. Взятие ворот вновь случилось после 11-метрового удара, который реализовал Людовик Ажорк. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Монако» и «Страсбург» занимают 7-е и 8-е места соответственно в турнирной таблице чемпионата Франции. За 15 туров команды набрали одинаковое количество очков (20).
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