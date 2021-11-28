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Кэррик объяснил, почему Роналду остался в запасе на матч с «Челси»

Кэррик объяснил, почему Роналду остался в запасе на матч с «Челси»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду остался в запасе на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

«Несколько изменений, чтобы освежить ситуацию. Криштиану Роналду — это имя, которое выделяется на скамейке запасных. Мы хорошо поговорили с Криштиану, он в порядке», — цитирует Кэррика журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Криштиану Роналду принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Сити»:

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Роналду остался в запасе на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси»
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