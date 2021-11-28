Джордан Ларссон получил награду «Золотой кабан»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил приз «Золотой кабан». Эта награда традиционно вручается лучшему игроку команды прошлого сезона по версии болельщиков красно-белых.

«Каждый приз имеет свою изюминку. На этот раз на подставке золотыми буквами выполнена цитата из книги шведской писательницы Астрид Линдгрен о друге всех детей Карлсоне: «Умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил!» Джордан рассмеялся, прочитал напутствие от фанатов, и поблагодарил их за этот приз», — сообщает официальный сайт «Спартака».

Стоит отметить, что приз «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия и Александр Максименко.