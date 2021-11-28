«Азмун посвежее Дзюбы». Семак объяснил выбор стартового состава на матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил ряд кадровых решений в стартовом составе на матч 16-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Почему Ловрен, Ракицкий, Чистяков в центре защиты? Мы уже много с такой схемой играли в чемпионате России, с тройкой центральных. Мы и предыдущий матч так провели, и до этого так играли. Только несколько матчей провели с четвёркой защитников. Все три защитника готовы, поэтому они играют. К сожалению, в этом чемпионате мы играем в обороне не так надёжно, как нам хотелось бы.

Плюс наши атакующие игроки тоже в таком расположении, им немного удобнее так играть.

Азмун восстановился после небольшого повреждения. Он посвежее Дзюбы. Артём играл практически весь предыдущий матч, до этого тоже. Поэтому усталость чуть поднакопилась. Плюс Азмуна если и ставить, то надо с первых минут, чтобы понимать, насколько его хватит, и чтобы избежать повторной травмы. Поэтому решили поставить его в старт», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».