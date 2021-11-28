«Эльче» объявил имя нового главного тренера

43-летний испанский специалист Франсиско Хавьер Родригес Вильчес, более известный как Франсиско, стал новым главным тренером «Эльче», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Контракт наставника рассчитан до конца нынешнего сезона.
Объявление доступно в «твиттере» «Эльче».
Предыдущим наставником «Эльче» был Фран Эскриба, которого 21 ноября уволили на фоне неудачных результатов команды в нынешнем сезоне. Эскриба возглавил клуб в феврале 2021 года. В прошлом сезоне он помог «Эльче» сохранить прописку в Примере.
Последним местом работы Франсиско была «Жирона», из которой он ушёл летом 2021 года.
В данный момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» в 14 турах набрал 11 очков.
Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Эльче» — «Бетис»:
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