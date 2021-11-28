«Реал» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Реал» — «Севилья». Встреча 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Севилья».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Хорхе Диас Эскудеро.
«Реал» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Севилья» с 28 очками располагается на 3-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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