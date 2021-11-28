Болельщики «Зенита» почтили память Германа Зонина во время матча с ЦСКА

Сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Болельщики «Зенита» на трибунах почтили память бывшего тренера сине-бело-голубых, мастера спорта СССР Германа Зонина, который ушёл из жизни 26 ноября 2021 года в возрасте 95 лет.
Фото: Андрей Панков
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ему помогают ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья – Алексей Амелин (Тула).
Московский ЦСКА набрал 24 очка в 15 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» является лидером соревнований, набрав 33 очка за 15 сыгранных туров.
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