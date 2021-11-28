«Реал Сосьедад» уступил на выезде «Эспаньолу»

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 15-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 77-й минуте отличился полузащитник Анхель Эррера.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.
«Реал Сосьедад» набрал 29 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (20) – на 9-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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