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«Реал Сосьедад» уступил на выезде «Эспаньолу»

«Реал Сосьедад» уступил на выезде «Эспаньолу»
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Сегодня, 28 ноября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 15-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 77-й минуте отличился полузащитник Анхель Эррера.

Гол Эрреры:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.

«Реал Сосьедад» набрал 29 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (20) – на 9-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Испания - Примера. 15-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эррера – 77'
Комментарии
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