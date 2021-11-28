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Джордан Ларссон: прошлый сезон — лучший период в моей карьере. Этот складывается сложнее

Джордан Ларссон: прошлый сезон — лучший период в моей карьере. Этот складывается сложнее
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что прошлый сезон в стане красно-белых стал лучшим периодом в его карьере.

«Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Могу сказать, что это был лучший период в моей карьере. Были и голы, и результативные передачи. А главное — команда добивалась побед. Этот сезон складывается сложнее, но он ещё продолжается.

Как сохранить настрой на «Уфу» после победы над «Наполи»? Победа над таким соперником подарила потрясающие чувства. И хотя я почти не играл в этом матче, но счастлив за ребят, за болельщиков, за клуб. Всё верно, теперь нужно продолжить в том же духе в Уфе. Забыть о «Наполи», успокоиться, вернуться на землю и как следует постараться, потому что нас ждёт сложная игра», — приводит слова Ларссона официальный сайт «Спартака».

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