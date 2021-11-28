Слуцкий: у Костюкова точно перелом

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о повреждении полузащитника Михаила Костюкова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3). Напомним, хавбек был заменён в конце первого тайма, вместо него на поле вышел Александр Зуев.

«Костюков? Точно перелом. Вопрос, повреждён ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора сейчас смотрят, принимаем решение, где будет произведена операция.

Все футболисты – профессиональные спортсмены, и профессиональный спорт никому не добавляет здоровья – это общеизвестный факт», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Напомним, сегодня, 28 ноября, казанский «Рубин» встретился с московским «Динамо». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершился со счётом 3:2 в пользу «Динамо».