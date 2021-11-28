Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).
«Динамо» доминировало и могло забить больше? Я помню моменты только со стандартов. Неважно, были эти стандарты в начале или в конце игры. Мы пропустили со стандарта и пенальти со стандарта, и моменты, которые возникали в начале, они были со стандартных положений. Повлияло ли на это отсутствие Кузьмина? Конечно, да.
Один из худших матчей Зотова? Я не оцениваю персонально футболистов, эти оценки все остаются внутри раздевалки», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
Напомним, сегодня, 28 ноября, казанский «Рубин» встретился с московским «Динамо». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершился со счётом 3:2 в пользу «Динамо».
- 28 ноября 2021
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