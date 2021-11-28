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«Челси» более четырёх лет не может обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

«Челси» более четырёх лет не может обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
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Сегодня, 28 ноября, «Челси» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает статистический портал 11v11, «аристократы» на протяжении восьми матчей в АПЛ не могут обыграть «красных дьяволов». Команды пять раз сыграли вничью, и трижды сильнее оказывались футболисты «Манчестер Юнайтед».

В последний раз синие обыгрывали манкунианцев в чемпионате Англии 5 ноября 2017 года (1:0).

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:1. За «красных дьяволов» забил Джейдон Санчо, у «аристократов» отличился Жоржиньо.

Гол Санчо:

Результативный удар Жоржиньо с пенальти:

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Лондонский «Челси» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (18) — на 8-м месте.

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