«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря голам Клаудиньо и Мостового

Сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Первый гол в матче был забит на 34-й минуте, его автором стал бразильский вингер «Зенита» Клаудиньо. Малком сместился на правый фланг и сделал пас на линию штрафной, Клаудиньо в касание пробил низом — мяч от ноги Дивеева влетел в сетку ворот ЦСКА. Далее игра развивалась неспешно, темп футбола был невысоким. Второй гол сине-бело-голубые сумели забить лишь на 90+4-й минуте — острую контратаку результативным ударом завершил Андрей Мостовой. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Зенита».

Московский ЦСКА набрал 24 очка в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 туров.