«Рома» с минимальным счётом победила «Торино»
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«Рома» одержала победу над «Торино» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче на 32-й минуте забил английский форвард Тэмми Абрахам. Ему ассистировал армянский полузащитник Генрих Мхитарян. В конце первого тайма «Рома» заработала пенальти, но судья отменил 11-метровый удар после подсказки VAR из-за офсайда.
«Рома» набрала 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Торино» имеет в активе 17 баллов и располагается на 13-й позиции.
В следующем туре Серии А «Рома» 1 декабря сыграет на выезде с «Болоньей». «Торино» 2 декабря примет на своём поле «Эмполи».
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