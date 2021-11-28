«Рома» с минимальным счётом победила «Торино»

«Рома» одержала победу над «Торино» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол в матче на 32-й минуте забил английский форвард Тэмми Абрахам. Ему ассистировал армянский полузащитник Генрих Мхитарян. В конце первого тайма «Рома» заработала пенальти, но судья отменил 11-метровый удар после подсказки VAR из-за офсайда.



«Рома» набрала 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Торино» имеет в активе 17 баллов и располагается на 13-й позиции.

В следующем туре Серии А «Рома» 1 декабря сыграет на выезде с «Болоньей». «Торино» 2 декабря примет на своём поле «Эмполи».