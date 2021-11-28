Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» с минимальным счётом победила «Торино»

«Рома» с минимальным счётом победила «Торино»
Комментарии

«Рома» одержала победу над «Торино» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил английский форвард Тэмми Абрахам. Ему ассистировал армянский полузащитник Генрих Мхитарян. В конце первого тайма «Рома» заработала пенальти, но судья отменил 11-метровый удар после подсказки VAR из-за офсайда.

«Рома» набрала 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Торино» имеет в активе 17 баллов и располагается на 13-й позиции.

В следующем туре Серии А «Рома» 1 декабря сыграет на выезде с «Болоньей». «Торино» 2 декабря примет на своём поле «Эмполи».

Италия - Серия А. 14-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Торино
Турин
1:0 Абрахам – 32'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021