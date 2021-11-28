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Тухель прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»

Тухель прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Такое случается в футболе. К сожалению, это произошло с нами уже дважды, ранее подобное случилось в матче с «Бёрнли» (1:1).

Я абсолютно доволен игрой. Мы доминировали с первых минут, были агрессивны и не переставали атаковать. К сожалению, было забито только два гола, по одному с каждой стороны.

Команда была очень дисциплинированна и опасна. Доволен тем, что увидел, мне было приятно сегодня тренировать. Не можем гарантировать результат, но если будем играть так, то у нас получится увеличить шансы на победу», — цитирует Тухеля BBC.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:1. За «красных дьяволов» забил Джейдон Санчо, у «аристократов» отличился Жоржиньо.

Гол Санчо:

Результативный удар Жоржиньо с пенальти:

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