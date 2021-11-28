Барриос — о победе «Зенита» над ЦСКА: иногда результат достигается не только игрой в атаке

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Мы знали, что будет очень сложная игра с тяжёлым соперником. Знали, что для того, чтобы удержать лидерство и отрыв, нужно побеждать. Мы добились необходимого результата. Теперь главное — восстановить силы и подготовиться к матчу с «Ростовом» дома.

Порой ЦСКА брал инициативу в свои руки, но мы приезжали за победой. Иногда результат достигается не только игрой в атаке. Самое главное, что мы добились поставленной цели. Сейчас все мысли только о «Ростове».

ЦСКА играл дома и иногда поджимал нас к воротам, но в наших планах было увезти отсюда три очка. Старались контролировать игру, хоть это и не всегда получалось. Повторюсь, главное, что добились своего и возвращаемся домой с победой», — сказал Барриос в эфире «Матч Премьер».