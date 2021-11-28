«Атлетико» разгромил «Кадис», Гризманн забил гол и отдал пас

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 15-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 4:1.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте отличился полузащитник «матрасников» Тома Лемар, ему ассистировал Янник Карраско. На 70-й минуте нападающий Антуан Гризманн удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Маркос Льоренте.
Результативный удар Гризманна:
Через шесть минут форвард «Атлетико» Анхель Корреа после ассиста Матеуса довёл счёт до разгромного.
Корреа забивает в ворота «Кадиса»:
На 86-й минуте Ян Облак забил автогол, но сразу же после этого отличился Матеус, результативную передачу сделал Гризманн.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.
«Атлетико» набрал 29 очков в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис» с 12 очками располагается на 17-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков.
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