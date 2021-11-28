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«Атлетико» разгромил «Кадис», Гризманн забил гол и отдал пас

«Атлетико» разгромил «Кадис», Гризманн забил гол и отдал пас
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Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 15-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 4:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте отличился полузащитник «матрасников» Тома Лемар, ему ассистировал Янник Карраско. На 70-й минуте нападающий Антуан Гризманн удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Маркос Льоренте.

Лемар открывает счёт в матче:

Результативный удар Гризманна:

Через шесть минут форвард «Атлетико» Анхель Корреа после ассиста Матеуса довёл счёт до разгромного.

Корреа забивает в ворота «Кадиса»:

На 86-й минуте Ян Облак забил автогол, но сразу же после этого отличился Матеус, результативную передачу сделал Гризманн.

Автогол Облака:

Гол Матеуса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.

«Атлетико» набрал 29 очков в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис» с 12 очками располагается на 17-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков.

Испания - Примера. 15-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лемар – 56'   0:2 Гризманн – 70'   0:3 Корреа – 76'   1:3 Лосано – 86'   1:4 Матеус – 86'
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