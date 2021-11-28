Червиченко: 2-й гол «Зенита» подсластил игру. Давно никто так не разбирался с Акинфеевым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча ЦСКА — «Зенит» (0:2) в 16-м туре РПЛ.

«Скучноватый матч. Перед первым мячом немного вздремнул, только возглас комментатора после забитого гола заставил вернуться в матч. Видимо, для армейцев был слишком важен результат: пытались играть строго, получилось сильно неинтересно.



Второй мяч подсластил ощущение от игры, очень красиво был забит. Мостовой так разобрался с Акинфеевым, давно так спокойно никто не разбирался с Акинфеевым.

«Зенит» пока что на голову сильнее всех в чемпионате. Как я и предрекал, единственный, кто сможет доставлять неприятности, — «Динамо». Их молодые ребята будут крепнуть, прогрессировать и становиться лучше, а у «Зенита», кроме Мостового, из молодёжи выделить никого не могу.



Что касается судейства, то к Карасёву у меня давно нет вопросов. Единственный арбитр, который показывает своё умение судить. После того как Федун обещал, что Карасёв больше судить не будет, не припоминаю, чтобы он хоть раз отсудил плохо. Был вроде бы какой-то матч, где Карасёв немного поплыл, но там больше ошибка помощников на VAR», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.