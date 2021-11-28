Кэррик — о ничьей в матче с «Челси»: я разочарован, мы приехали за победой и вели в счёте

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о ничьей в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1).



«Я разочарован. Когда ты ведешь в счёте в таком матче, а потом пропускаешь, это расстраивает. Горжусь игроками за то, как мы провели эту неделю. Находясь в сложной ситуации, мы постарались добиться максимума. Но всё равно обидно. Мы приехали за победой. Немного разочарован, не буду врать.



Не думаю, что нужно было ставить пенальти в наши ворота. У них было много ударов, де Хеа сделал два сейва, мы ожидали подобного перед матчем. В остальном всё было достаточно спокойно.



Конечно, мы хотим быть лучше. Думаю, команда хорошо защищалась, не могу ни в чём упрекнуть ребят. Уезжать отсюда разочарованными и чувствовать, что для победы немного не хватило – это неплохо», — цитирует Кэррика BBC.

Гол Санчо в ворота «Челси»:

Жоржиньо сравнивает счёт с пенальти:

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