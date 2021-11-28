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Мухин: раза три промотал в голове момент в матче с «Зенитом». ЦСКА не хватило реализации

Мухин: раза три промотал в голове момент в матче с «Зенитом». ЦСКА не хватило реализации
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 16-м туре РПЛ.

«Нам не хватило реализации. У меня был классный момент… Раза три точно промотал этот эпизод в голове. Скучная игра? Да нет, мне так не показалось. Получалось держать мяч, атаковать. Удивил ли «Зенит»? Удивил голами. Наверное, они наиграли на победу.

Да, мы не побеждаем месяц. Может быть, всё это немного давит. Но мы не вспоминаем прошлые матчи, каждый раз стараемся играть на победу», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Московский ЦСКА набрал 24 очка в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 туров.

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