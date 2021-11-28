Рюдигер промахивается с убойной позиции и упускает возможность вывести «Челси» вперёд

Сегодня, 28 ноября, «Челси» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
В добавленное ко второму тайму время защитник «аристократов» Антонио Рюдигер имел возможность вывести свою команду вперёд. Полузащитник Кристиан Пулишич сделал навес в штрафную площадь в сторону немецкого защитника, Антонио решился на удар с лёту, но мяч отправился выше ворот.
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Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:1. За «красных дьяволов» забил Джейдон Санчо, у «аристократов» отличился Жоржиньо.
Лондонский «Челси» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (18) — на 8-м месте.
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