Фанатов ЦСКА задерживают после матча с «Зенитом» за использование пиротехники. Видео

Болельщиков ЦСКА задерживают после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Причина – масштабное файер-шоу, которое организовали на трибунах фанаты армейского клуба в концовке матча.
Сначала активную часть болельщиков ЦСКА около часа не выпускали с трибуны, после чего к выходу со стадиона подъехали автозаки, куда и стали сажать фанатов московского клуба. По информации «Чемпионата», правоохранители задерживают только мужчин, женщин и детей отпускают.
Напомним, сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
- 28 ноября 2021
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