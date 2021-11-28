«Реал» — «Севилья»: Мир вывел гостей вперёд

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 15-го тура испанской Примеры «Реал» — «Севилья».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился нападающий гостей Рафаэль Мир, ему ассистировал Маркос Акунья.
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему помогают ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Хорхе Диас Эскудеро.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Севилья».
«Реал» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Севилья» с 28 очками располагается на 4-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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