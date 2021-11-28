Андрей Мостовой: игра не складывалась, но хорошо, что мы отбились и добили соперника

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:0).
«Волновался ли я, выходя на замену? Да, конечно, всегда переживаешь в таких ситуациях. Смотреть на самом деле тяжелее, чем играть. Когда ребята бьются, а ты смотришь на это и не можешь помочь, это тяжело. Игра не складывалась, но хорошо, что мы отбились и добили соперника. Хороший результат против сильной команды.
Хладнокровие в решающий момент? Оно либо есть, либо его нет. Шучу! На самом деле в том эпизоде было достаточно времени для принятия решения, выход один на один, Акинфеев гадал, а я угадал с углом и забил. Особенно примечательно, что сегодня мама снова была на стадионе. Мам, этот гол для тебя!» — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».
- 28 ноября 2021
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