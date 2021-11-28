Барриос: счастлив провести сто матчей за такой клуб, как «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:0).

«Рад, что мы победили на выезде такого сложного соперника. Теперь мы вернёмся домой, чтобы отдохнуть, и будем готовиться к игре с «Ростовом».



Столкновение в первом тайме? В момент удара я почувствовал сильное головокружение, пришлось немного посидеть на поле, чтобы прийти в себя. Надеюсь, что это просто удар и ничего серьёзного — посмотрим завтра. Повторюсь, я очень рад победе, теперь нужно отдохнуть и восстановить силы.

Это был мой 100-й матч за «Зенит»? Я счастлив провести столько игр за такой клуб, как «Зенит». До этого момента это был сплошь потрясающий опыт. Уверен, что впереди меня ждут не менее прекрасные впечатления. Надеюсь, мы продолжим идти так же, одерживать победы и брать титулы, а я буду принимать в этом самое активное участие», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».