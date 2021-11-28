Сандро Шварц прокомментировал волевую победу «Динамо» над «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в 16-м туре РПЛ.



«Я очень рад этой победе. Мы заработали три очка в очень сложном матче с хорошей командой. Мы не забили пенальти, но не опустили руки и прекрасно отреагировали на этот момент. Вся команда показала себя единым целым. Считаю, что эта победа абсолютно заслужена.



Сегодня мы очень хорошо вошли в игру: создали несколько моментов со стандартов, забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Да, после забитого мяча мы начали играть несколько пассивно, в результате чего «Рубин» сравнял счёт. Но важно то, что во втором тайме мы проявили характер, показали веру в победу и добились её.



Почему пенальти бил Никола Моро? Фомин является нашим главным пенальтистом, но к тому моменту его уже не было на поле. Никола Моро до этого хорошо бил пенальти, плюс Шиманьски мог также подойти к мячу», — цитирует Шварца сайт «Динамо».

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