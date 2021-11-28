Голы Клаудиньо и Мостового — в видеообзоре выездной победы «Зенита» над ЦСКА

Сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит на 34-й минуте, его автором стал бразильский вингер «Зенита» Клаудиньо. Далее игра развивалась неспешно, темп футбола был невысоким. Второй гол сине-бело-голубые сумели забить лишь на 90+4-й минуте — острую контратаку результативным ударом завершил Андрей Мостовой. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Зенита».
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Московский ЦСКА набрал 24 очка в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 туров.
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