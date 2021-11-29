Роналду — о ничьей с «Челси»: нет ничего невозможного, когда ты играешь за «Ман Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который завершился вничью.



«Впереди ещё долгий путь, но нет ничего невозможного, когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед». Мы будем идти к своей цели до конца!» — написал Роналду в «Твиттере».



Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:1. За «красных дьяволов» забил Джейдон Санчо, у «аристократов» отличился Жоржиньо.



Лондонский «Челси» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (18) — на 8-м месте.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Криштиану Роналду принял участие в 10 матчах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Гол Санчо в ворота «Челси»:

Жоржиньо сравнивает счёт с пенальти:

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