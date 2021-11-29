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Тухель в ярости из-за незамеченного судьёй офсайда у Роналду. Видео

Тухель в ярости из-за незамеченного судьёй офсайда у Роналду. Видео
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Вчера, 28 ноября, «Челси» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

В добавленное ко второму тайму время нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду убежал в контратаку после передачи Джесси Лингарда. Во время паса португалец находился в офсайде, о чём главный тренер «Челси» Томас Тухель попытался сигнализировать судьям.

Однако арбитр встречи Энтони Тейлор дал доиграть эпизод до конца, что вызвало очень экспрессивную реакцию у немецкого специалиста.

Видео эпизода:

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Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:1. За «красных дьяволов» забил Джейдон Санчо, у «аристократов» отличился Жоржиньо.

Лондонский «Челси» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (18) — на 8-м месте.

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