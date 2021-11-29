Некоторые фанаты ЦСКА уже доставлены в отдел МВД. Остальные — до сих пор на трибуне

Ситуация с задержанием болельщиков ЦСКА за масштабное файер-шоу в концовке матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) остаётся в подвешенном состоянии. Часть болельщиков армейского клуба по-прежнему заблокирована на трибуне, другая часть уже доставлена в отдел МВД.

Болельщики ЦСКА до сих пор не покинули в полном составе трибуну стадиона «ВЭБ Арена». Их выводят частями каждые 10-15 минут. На выходе со стадиона фанатов обыскивают, сажают в автозаки и увозят.

Напомним, активную часть болельщиков ЦСКА длительное время не выпускали с трибуны, после чего к выходу со стадиона подъехали автозаки, куда и стали сажать фанатов московского клуба. Позже стало известно, что сначала правоохранители задерживали всех, в том числе и женщин, но потом стали отпускать представительниц прекрасного пола.