«Наполи» разгромил «Лацио» со счётом 4:0 и закрепился на первом месте в Серии А
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«Наполи» одержал крупную победу над «Лацио» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 7-й минуте открыл польский полузащитник Пётр Зелиньски. Через три минуты бельгиец Дрис Мертенс удвоил преимущество «Наполи», голевую передачу отдал Лоренцо Инсинье. В середине первого тайма Мертенс оформил дубль, ассистентом выступил Ирвинг Лосано. Во втором тайме Фабиан Руис установил окончательный счёт в матче.
«Наполи» набрал 35 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А, команда Лучано Спаллетти опережает «Милан» на три балла. У «Лацио» 21 балл, римляне идут восьмыми.
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