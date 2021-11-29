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Болельщиков ЦСКА уже три часа не выпускают со стадиона. Задержания продолжаются

Болельщиков ЦСКА уже три часа не выпускают со стадиона. Задержания продолжаются
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Матч 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:2) закончился около трёх часов назад, а болельщиков армейского клуба до сих пор не выпускают с фанатского сектора стадиона «ВЭБ Арена».

Болельщики ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке матча с «Зенитом». Этот перформанс не оценили сотрудники правоохранительных органов и заблокировали фанатов на трибуне. Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков московской команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД.

Задержания продолжаются до сих пор, однако производятся дозировано и неспешно. Людей выводят с трибуны небольшими группами каждые 10-15 минут. Из-за этого остальные фанаты вынуждены поздней ночью в холодных температурных условиях оставаться на трибуне.

Напомним, ранее сообщалось, что сначала полиция задерживала всех без разбора – в том числе девушек. Позже представительниц женского пола стали отпускать, а мужчин – увозить в отделы.

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