Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча «Уфа» — «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров спрогнозировал исход матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белым предстоит на выезде встретиться с «Уфой». Игра состоится сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

«Выездная игра, искусственное поле. Я думаю, «Спартак» после победы над «Наполи» воодушевлён. В принципе, красно-белые показали хорошую игру, забили два гола. Надеюсь, что «Спартак» одержит уверенную победу. Все прекрасно понимают важность трёх очков, которые стоят на кону перед матчем с «Уфой». Переключаться после матча с «Наполи» не должно быть сложно: футболисты очень серьёзно готовились и психологически, и морально. Чемпионат остается чемпионатом. Здесь нужно поправлять свои дела», — приводит слова Комбарова «Спорт-экспресс».