ЦСКА опубликовал заявление по поводу задержания болельщиков клуба после матча с «Зенитом»

ЦСКА прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков клуба после матча 16-го тура с «Зенитом» (0:2).

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, фанаты армейского клуба устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с петербуржцами. Этот перформанс не оценили сотрудники правоохранительных органов и заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производится в неспешном темпе, поэтому часть фанатов до сих пор не выпускают со стадиона, несмотря на холод и позднее время суток.