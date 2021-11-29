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Карасёв жонглировал карточкой, фанаты ЦСКА согревались пиротехникой. Фото победы «Зенита»

Карасёв жонглировал карточкой, фанаты ЦСКА согревались пиротехникой. Фото победы «Зенита»
Сергей Карасёв
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28 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Это четвёртый матч чемпионата России подряд, в котором армейцы не могут добиться победы.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА.

«Сложный и тяжёлый матч. Моментов у обеих команд было не так много. Мы смогли свои моменты использовать, ЦСКА – нет. Не хватало нам движения и контроля, главное, что добились победы. Готовимся к следующим матчам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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