Карасёв жонглировал карточкой, фанаты ЦСКА согревались пиротехникой. Фото победы «Зенита»

28 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Это четвёртый матч чемпионата России подряд, в котором армейцы не могут добиться победы.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА.



«Сложный и тяжёлый матч. Моментов у обеих команд было не так много. Мы смогли свои моменты использовать, ЦСКА – нет. Не хватало нам движения и контроля, главное, что добились победы. Готовимся к следующим матчам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.