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Болельщиков ЦСКА не осталось на стадионе после скандального матча с «Зенитом»

Болельщиков ЦСКА не осталось на стадионе после скандального матча с «Зенитом»
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Все болельщики ЦСКА покинули трибуну после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом», который завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.

Сообщалось, что некоторых болельщиков уже доставили в отдел МВД.

Позже РПЛ выступила с заявлением по поводу задержания болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

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