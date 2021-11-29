Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом»

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group поддержало болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы вновь стали свидетелями того, как фанатское общество пытаются выставить маргинальным, при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии.

Весь стадион утыкан камерами с распознаванием лиц, у большинства фанатов есть клубные карты и абонементы. Вопрос: «Если вы можете достать людей дома — зачем держать их на холоде, а после сотнями упаковывать в автозаки?!» Ответ для нас очевиден. Парни, держитесь! Мы – оппоненты на трибунах, но также мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона и порядка», — написано в телеграм-канале объединения.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи. Сообщалось, что некоторых болельщиков уже доставили в отдел МВД.