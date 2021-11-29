Вчера, 28 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и некоторых из них увозить в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи. Около 3 часов ночи болельщиков ЦСКА начали отпускать из отделения полиции.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: перестанете ходить на футбол после массовых задержаний на матче ЦСКА — «Зенит»?
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