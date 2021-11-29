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Гарри Реднапп — о Рангнике в «МЮ»: никогда не слышал ничего более глупого

Гарри Реднапп — о Рангнике в «МЮ»: никогда не слышал ничего более глупого
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Бывший наставник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп прокомментировал возможное назначение Ральфа Рангника на пост тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. В настоящее время обязанности тренера выполняет Майкл Кэррик.

«Майкл Кэррик — один из самых умных футболистов из всех, кого я знаю. Грустно, что он не будет тренировать «Манчестер Юнайтед». Безумие, что клуб намеревается нанять Ральфа Рангника исполняющим обязанности тренера и заменить его на другого временного наставника. Я никогда не слышал ничего более глупого в моей жизни.

Им не нужно было отодвигать Майкла в сторону и назначать кого-то на несколько месяцев. Что такие действия показывают? Что клуб не верит в Кэррика?

Майкл знает «Манчестер Юнайтед» изнутри. У него великолепное футбольное мышление. Невозможно играть в футбол так, как это делал он, если не понимаешь игру. «МЮ» следовало взять кого-то опытного и поставить его рядом с Майклом, но оставить его главным», — цитирует Реднаппа Marca.

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