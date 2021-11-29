Рой Кин отреагировал на невыход Криштиану Роналду в стартовом составе в матче с «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал решение исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика не выставлять форварда Криштиану Роналду в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1).

«Роналду нужно выставлять в стартовом составе. Это не тот игрок, который должен выходить со скамейки. Пожалуй, Роналду там замёрз. Он вернулся в «Манчестер Юнайтед» не для того, чтобы сидеть на скамейке. Роналду сразу после финального свистка уходит с поля. Я не знаю, зачем Кэррик хотел пожать ему руку. Пусть идёт в подтрибунное помещение. В том, что игрок расстроен, нет ничего странного. Почему он сидит в запасе?

Роналду — футболист топ-уровня. У него нормальная статистика после возвращения в «МЮ», есть голы и передачи. Нужно уметь работать с суперзвёздами. Я играл с футболистами, которые не делали того, на что я рассчитывал. Игроки вроде Кантона. Но ты прощаешь им всё, потому что они забивают голы и приносят победы в упорных матчах. Роналду должен выходить в старте», — цитирует Кина Sky Sports.

Португалец вышел на замену на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

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