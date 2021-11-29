«Уфа» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Уфа» — «Спартак». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на Центральном стадионе Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 турах. Москвичи не побеждают в пяти последних матчах в чемпионате России. «Уфа» находится на 12-м месте. Команда в 15 турах набрала 15 очков.