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Карлтон Коул сравнил победы «Манчестер Сити» с Холокостом, а затем извинился

Карлтон Коул сравнил победы «Манчестер Сити» с Холокостом, а затем извинился
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Бывший английский нападающий Карлтон Коул во время работы на матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» сравнил победы «горожан» с Холокостом. Коул, работающий экспертом на BBC Radio 5, признался, что понимает, почему наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес решил сыграть строго от обороны с «Манчестер Сити». Именно тогда Карлтон использовал резонансную ремарку.

«Оборонительный подход к игре? А почему бы и нет? Нужно уважать «Манчестер Сити», иначе это будет Холокост. А кому этого хочется?» — сказал Коул в эфире.

В дальнейшем эксперт принёс извинения слушателям.

«Я бы хотел извиниться за абсолютно неприемлемую фразу, которую я использовал. Прошу прощения, если я кого-то обидел», — сказал Коул.

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