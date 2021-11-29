Джорджевич: перед ЦСКА Николич сказал: «Это твой матч. Будешь играть». И оставил в запасе

Бывший нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, выступающий за датский клуб «Вайле», поделился воспоминаниями о работе с экс-наставником железнодорожников Марко Николичем.



«Марко пришёл в клуб в конце моего восстановления. Сказал, что ждёт меня на поле и хочет посмотреть на меня. У нас оставалось пять матчей. И они должны были стать для меня чем-то вроде просмотра. Рассчитывал показать себя, но случилась травма. Хотя, если честно, не видел у Николича большого желания оставить меня.



В начале прошлого сезона после матча, кажется, с «Тамбовом» я спросил Николича, почему так и не вышел на поле. Он ответил, что игра складывалась таким образом, я был не нужен. Потом — игра с ЦСКА. Перед ней Марко сказал: «Это твой матч. Будешь играть». Я был счастлив, настраивался выйти на поле. Мы выиграли 1:0, но я снова остался в запасе», — приводит слова Джорджевича Sport24.

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