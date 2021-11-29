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«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Арсенал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Арсенал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Локомотив». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Артём Чистяков (Азов).

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 15 турах набрали 25 очков. В двух последних турах команда не побеждала. «Арсенал» замыкает турнирную таблицу. Туляки набрали в 15 турах 13 очков. Безвыигрышная серия «Арсенала» составляет четыре матча.

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