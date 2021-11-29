«Арсенал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Локомотив». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Артём Чистяков (Азов).
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 15 турах набрали 25 очков. В двух последних турах команда не побеждала. «Арсенал» замыкает турнирную таблицу. Туляки набрали в 15 турах 13 очков. Безвыигрышная серия «Арсенала» составляет четыре матча.
- 29 ноября 2021
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:36
-
15:28
-
15:02
-
14:58
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:22
-
14:21
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:34
-
12:31
-
12:06
-
11:49
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:28