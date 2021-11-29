Юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА, задержанным за поджигание файеров

Юрист Андрей Князев прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Массовая ответственность у нас запрещена. Необходимо было выявить подозреваемых на месте. Насколько знаю, файеров не было и десятка, а задержано было порядка 400 человек. Вместе с тем ещё и несовершеннолетние. Думаю, будет дана оценка профессионализма действий сотрудников полиции. На мой взгляд, это неправильно и незаконно. Такими количествами не задерживаются люди, не все они совершили административное правонарушение, не всех даже можно было подозревать. Непонятная и незаконная выборочная система. Действия являются неоправданно жёсткими.
Возможно, этот случай вызовет определённые кадровые перестановки. За зажигание файеров грозит административное правонарушение — хулиганство. До 10-15 суток административного ареста или штраф. Самое большое наказание — 15 суток. Но этому должен подвергаться виновный, остальные могут проходить свидетелями, если являются таковыми», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 29 ноября 2021
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